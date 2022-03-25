Эрдоган заявил о близости России и Украины к консенсусу на переговорах

Президент Турции Эрдоган заявил, что Москва и Киев близки к консенсусу по 4 из 6 пунктов

Россия и Украина близки к консенсусу на переговорах по четырем из шести ключевых пунктов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК со ссылкой на агентство Anadolu.

Турецкий лидер рассказал, что первый пункт из четырех — отказ Киева от вступления в НАТО. Он отметил, что Украина настаивала на членстве в альянсе, однако президент страны Владимир Зеленский допустил возможность отказа.

«Другой пункт касается принятия русского языка на Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим», — уточнил Эрдоган. Он напомнил, что граждане практически на всей украинской территории говорят на русском. Политик также допустил, что Киев готов пойти на демилитаризацию и отказ от размещения наступательных вооружений.

«Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении», — пояснил турецкий президент. Однако он добавил, что по вопросом статуса Крыма и республик Донбасса стороны не пришли к единому мнению.

Ранее Эрдоган рассказал о намерении продолжить переговоры с коллегами из России и Украины по организации встречи. Он заявил об открытости Анкары и готовности к предложениям со стороны Москвы и Киева по поддержке или посредничеству.