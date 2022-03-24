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Эрдоган заявил о готовности добиваться встречи Путина с Зеленским

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности добиваться встречи Путина с Зеленским
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о намерении продолжить переговоры с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по организации их встречи, пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, позиция Турции — политика мира. «Мы продолжим наши инициативы, переговоры с обеими лидерами. Наша политика — политика мира… Наша задача — продолжать работу, мы сделаем все, что можем», — добавил глава государства. Кроме того, он заявил об открытости Анкары и готовности к предложениям со стороны Москвы и Киева по поддержке или посредничеству.

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Ранее посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Киев в «трудное время». По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Россия не против, чтобы Анкара стала одним из гарантов безопасности для Украины в возможном соглашении между сторонами. Киев выдвинул соответствующее предложение, и у Москвы не было по нему возражений.

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Марина Совина
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