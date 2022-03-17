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Турция раскрыла позицию России по гарантиям безопасности для Украины

Глава МИД Турции: Россия не против, чтобы Анкара стала гарантом безопасности Украины

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россия не против, чтобы Анкара стала одним из гарантов безопасности для Украины в возможном соглашении между сторонами. Позицию российской стороны по этому вопросу раскрыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК.

Дипломат рассказал, что Киев выдвинул соответствующее предложение, и у Москвы не было по нему возражений. Эту информацию подтвердил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы видим Турцию в числе тех стран, которые мы хотели бы иметь в качестве гарантов», — указал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о стремлении страны к миру между Россией и Украиной. Он добавил, что планирует продолжить усилия по организации встречи Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.

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Виктория Кондратьева
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