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Украина попросила поддержки у Турции

Посольство Украины в Турции призвало Анкару к поддержке Киева

Фото: news-turk.ru

Посольство Украины в Турции призвало Анкару поддержать Киев в «трудное время». Об этом сообщается на странице дипсмиссии в Twitter.

Дипломаты обвинили Россию в начале войны против Украины и попросили Турцию о помощи. «Мы призываем нашего стратегического партнера Турцию и дружественный турецкий народ поддержать нас в это трудное время», — заявили в посольстве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Георгий Нестеров
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