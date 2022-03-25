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В США четырех россиян обвинили в киберпреступлениях

Минюст США сообщил о выдвинутых обвинениях в киберпреступлениях против четырех россиян

Фото: Pixabay

Минюст США в четверг, 24 марта сообщил о том, что в отношении четырех россиян были выдвинуты обвинения в совершении киберпреступлений.

«Министерство юстиции обнародовало два обвинительных заключения, в которых четырем подсудимым, все они являются гражданами России, работавшим на российское правительство, были предъявлены обвинения в попытках, поддержке и проведении компьютерных вторжений, которые вместе, в рамках двух отдельных заговоров, были направлены на глобальный энергетический сектор в период с 2012 по 2018 год», — сказано в сообщении.

Евгений Гладких, по данным ведомства, работал в НИИ Минобороны России и планировал вместе с сообщниками нанести ущерб критически важной инфраструктуре за пределами Штатов, что, в свою очередь, привело бы к двум аварийным отключениям на иностранном целевом объекте. За информацию о его местонахождении Госдепартамент объявил награду в 10 миллионов долларов.

Помимо него, были выдвинуты обвинения против Павла Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова. Их Минюст назвал офицерами воинской части 71330 или «Центра 16». Они и их сообщники якобы занимались компьютерными взломами, в том числе производили атаки на цепочки поставок. За информацию о том, где они могут находится, Госдеп также пообещал вознаграждение до 10 миллионов долларов.

Ранее президент США Джо Байден поручил главам 50 штатов усилить кибербезопасность компьютерных систем и объектов инфраструктуры из-за «потенциальных хакерских угроз» российских хакеров.

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Марина Совина
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