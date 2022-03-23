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Байден поручил усилить кибербезопасность в США из-за российских хакеров

Президент США Байден поручил усилить кибербезопасность в США из-за «хакерских угроз РФ»

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден поручил главам 50 штатов усилить кибербезопасность компьютерных систем и объектов инфраструктуры из-за «потенциальных хакерских угроз» российских хакеров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо американского лидера губернаторам.

«Есть вещи, которые только вы как губернатор можете сделать для защиты компьютерных систем штата, вашей критически важной инфраструктуры, ваших граждан – и, посредством всех этих усилий, нашей страны», - говорится в заявлении Байдена.

Из распространенного заявления следует, что Россия якобы может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Байдена, что РФ, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом.

Ранее замглавы Минпромторга России Василий Шпак предложил Минобороны создать кибервойска, в которых могли бы проходить службу ИТ-специалисты. По словам Шпака, предложение о создании кибервойск и соответствующего государственного заказа было бы очень правильным с точки зрения обороны и безопасности. Он считает, что в таких подразделениях специалисты могли бы одновременно приносить пользу стране и развивать свои профессиональные компетенции.

Марина Совина
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