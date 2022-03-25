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Синоптик пообещал жителям Центральной России «очень много дискомфорта»

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил жителей ЦФО о непогоде в выходные

Фото: АГН «Москва»

Жителей центральных регионов России ожидает «очень много» погодного дискомфорта на выходных. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

Вильфанд сообщил, что начиная с субботы в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются дожди, снег и сильный ветер. Кроме того, ночью ударят морозы, которые приведут к гололедице. Впрочем, метеоролог пообещал, что непогода закончится уже во вторник.

«Он [ветер] будет создавать очень много дискомфорта, возможно падение элементов большой парусности. Затем осадки продолжатся в виде небольшого снега, ветер будет до 22 метров в секунду. Снег, метель, гололедица. По расчетам, ветер будет еще до 17 метров в секунду, а во вторник все закончится», — сказал синоптик.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и области ненадолго почувствуют возвращение зимней погоды. Ночью 27 марта похолодает до минус пяти градусов, местами ожидается метель. 28 марта ночью температура опустится уже до минус десяти градусов, днем от нуля до пяти градусов тепла.

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Валерий Розенберг
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