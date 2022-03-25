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Под контроль ДНР перешли 132 населенных пункта в Донбассе

В штабе теробороны ДНР заявили, что под контроль республики перешли 132 населенных пункта

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России освободили и установили контроль над 132 населенными пунктами. Об этом штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своем Telegram-канале.

В штабе теробороны заявили, что освободить удалось, в частности, населенные пункты Херсонес, Азовское, Глубокое, Огородное, Красную Украину, Бабах-Тараму, Запорожское, Дружное и Обильное.

25 марта официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил, что за последние сутки силы ДНР уничтожили 58 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что военнослужащим НМ удалось ликвидировать две огневые позиции гаубиц Д-30, огневую позицию танка, зенитную установку ЗУ-30, танк, БМП и две бронированные машины, а также захватить танк, БМП, две бронемашины и два грузовика украинских военных.

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Алевтина Запольская
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