Политолог назвал хорошее время для начала экономической войны с Европой и США

Политолог Зубец: Россия может вести торговую войну после окончания спецоперации на Украине

Экономический и политический эксперт Алексей Зубец в интервью «Украина.ру» рассказал, что на сегодняшний день для России не очень хорошее время для того, чтобы начинать экономическое противостояние с Европой и США. Лучшим моментом для этого он назвал окончание военной спецоперации на Украине.

«Я не думаю, что сегодня Россия готова к тому, чтобы вести с Европой и США интенсивную торговую войну. Для начала надо завершить военную спецоперацию на Украине», — заявил политолог.

Он также отметил, что для того, чтобы появилась возможность решиться на этот шаг, необходимо четкое понимание, что будет с Украиной после того, как на ее территории закончатся боевые действия, что будет представлять из себя экономика страны и какой будет власть.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида рассказал, что Токио высоко «ценит лидирующую роль США в решительном ответе» на российские действия на Украине.