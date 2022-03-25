Япония оценила «лидирующую роль США» в ответе России за действия на Украине

Премьер Японии Кисида оценил «лидирующую роль США» в ответе России за действия на Украине

Японский премьер-министр Фумио Кисида во время визита в Брюссель обсудил с президентом США Джо Байденом ситуацию на Украине, пишет ТАСС.

Как уточнил японский политик, Токио высоко «ценит лидирующую роль США в решительном ответе» на российские действия на Украине. Кисида и Байден подтвердили, что силовое изменение статус-кво недопустимо ни в одном регионе.

Стороны также обсудили ракетно-ядерную программу КНДР после запуска Северной Кореей 24 марта межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Они осудили политику КНДР и подчеркнули, что Пхеньян бросает «серьезный вызов» мировому сообществу.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией. В Киеве уточнили, что эта страна первой в Азии начала давить на Москву и поддержала санкции против нее.

9 марта Япония направила снаряжение на Украину через Польшу. Бронежилеты, шлемы, камеры, средства гигиены, сухие пайки, генераторы сил самообороны были загружены на транспортный самолет-заправщик Boeing KC-767.

Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.