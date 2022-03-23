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Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией

Президент Украины Зеленский призвал японский парламент к эмбарго на торговлю с Москвой

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Японию ввести эмбарго на торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский в обращении к японскому парламенту заявил, что эта страна первой в Азии начала давить на Москву и поддержала санкции против нее.

«Призываю продолжать это делать, призываю объединять усилия государств Азии. Нужно эмбарго на торговлю с РФ, нужно забирать компании с российского рынка», — сказал украинский лидер.

Накануне Зеленский сообщил, что созвонился с папой Римским Франциском и «поблагодарил его за молитвы за Украину и мир». Он отметил, что Киев приветствовал бы «посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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