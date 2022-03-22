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Зеленский созвонился с папой Римским

Зеленский сказал, что приветствовал бы посредническую роль папы Римского

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с папой Римским Франциском, сообщает РИА Новости.

«Поговорил с папой Франциском, — сказал Зеленский. — Поблагодарил за молитвы за Украину и мир».

Президент добавил, что Киев приветствовал бы «посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Папа Римский лично посетил посольство России в Ватикане и выразил беспокойство происходящим.

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Алевтина Запольская
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