Зеленский созвонился с папой Римским
Зеленский сказал, что приветствовал бы посредническую роль папы Римского
Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с папой Римским Франциском, сообщает РИА Новости.
«Поговорил с папой Франциском, — сказал Зеленский. — Поблагодарил за молитвы за Украину и мир».
Президент добавил, что Киев приветствовал бы «посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий».
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Папа Римский лично посетил посольство России в Ватикане и выразил беспокойство происходящим.