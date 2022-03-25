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В Российском регионе появится 85 станций для зарядки электромобилей

В 2022 году в Краснодарском крае появится 85 станций для зарядки электромобилей

Кадр: Вести.Сочи

В 2022 году в Краснодарском крае запланировали ввести в эксплуатацию 85 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Новые объекты появятся в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Туапсе. Правительство выделит из регионального бюджета 234,6 миллиона рублей — на эти деньги будет осуществлена закупка оборудования и возмещение затрат инвесторам.

Отмечается, что правительство будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций на российских федеральных трассах в течение трех лет.

Ранее в марте власти Чечни заявили о планах создать в республике сеть мусоросортировочных комплексов до 2024 года. Их построят в рамках реализации национального проекта «Экология». По словам министра строительства и ЖКХ региона Муслима Зайпуллаева, сейчас ведется планомерная работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

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Мария Гейн
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