Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры

Эрдоган и Зеленский в ходе телефонного диалога обсудили российско-украинские переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного диалога со своим коллегой Владимиром Зеленским обсудили российско-украинские переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация на местах в российско-украинской войне и этап переговоров [между Россией и Украиной]. Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция. Эрдоган выразил уверенность, что Турция оказала всю помощь в этом процессе», — заявили в канцелярии.

Ранее Эрдоган рассказал, что Россия и Украина близки к консенсусу на переговорах по четырем из шести ключевых пунктов. Турецкий лидер указал, что первый пункт из четырех — отказ Киева от вступления в НАТО. Он отметил, что Украина настаивала на членстве в альянсе, однако президент страны Владимир Зеленский допустил возможность отказа. «Другой пункт касается принятия русского языка на Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим», — уточнил президент.