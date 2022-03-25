Три европейские страны подготовили план по поддержке Украины

Премьер Польши заявил о плане Варшавы, Праги и Братиславы по поддержке Украины

Польша, Чехия и Словакия подготовили план из десяти пунктов по поддержке Украины. О плане трех стран Европы стало известно со слов польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, передает РИА Новости.

Политик заявил, что стратегия Варшавы, Праги и Братиславы включает отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT. В противном случае, по его словам, российская экономика адаптируется к новым условиям за несколько недель.

Помимо этого, политик предложил закрыть доступ в порты для российских кораблей, а также запретить въезд в Россию и выезд из нее для дорожного транспорта. Он также призвал приостановить выдачу виз для всех россиян, желающих попасть в страны Европейского союза (ЕС).

Моравецкий также призвал ввести санкции против всех членов партии Единая Россия, исключить Москву из всех международных организацию и полностью запретить экспорт технологий в страну.

Ранее сообщалось, что Германия, Австрия и Венгрия не захотели разрывать торговые отношения с Россией. По словам польского премьера, представители указанных стран воздерживаются от далеко идущих выводов, в том числе о разрыве торговли с Москвой.