Три европейские страны подготовили план по поддержке Украины
Польша, Чехия и Словакия подготовили план из десяти пунктов по поддержке Украины. О плане трех стран Европы стало известно со слов польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, передает РИА Новости.
Политик заявил, что стратегия Варшавы, Праги и Братиславы включает отключение всех российских банков от международной платежной системы SWIFT. В противном случае, по его словам, российская экономика адаптируется к новым условиям за несколько недель.
Помимо этого, политик предложил закрыть доступ в порты для российских кораблей, а также запретить въезд в Россию и выезд из нее для дорожного транспорта. Он также призвал приостановить выдачу виз для всех россиян, желающих попасть в страны Европейского союза (ЕС).
Моравецкий также призвал ввести санкции против всех членов партии Единая Россия, исключить Москву из всех международных организацию и полностью запретить экспорт технологий в страну.
Ранее сообщалось, что Германия, Австрия и Венгрия не захотели разрывать торговые отношения с Россией. По словам польского премьера, представители указанных стран воздерживаются от далеко идущих выводов, в том числе о разрыве торговли с Москвой.