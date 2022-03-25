Три европейские страны не захотели разрывать торговые отношения с Россией

Премьер Польши: Германия, Австрия и Венгрия противятся разрыву торговых отношений с РФ

Германия, Австрия и Венгрия не захотели разрывать торговые отношения с Россией. О соответствующей позиции трех европейских стран заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«К сожалению, крупные государства, в особенности Германия, но также и другие крупные государства и некоторые малые, как Австрия или Венгрия, более сдержанны», — рассказал глава польского правительства. По его словам, представители указанных стран воздерживаются от далеко идущих выводов, в том числе о разрыве торговли с Москвой.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику Венгрии. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.