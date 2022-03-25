Венгрия выступила против распространения санкций на энергоносители из России

Орбан заявил, что введение санкций на энергоносители из России остановит экономику Венгрии

Распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после консультаций глав правительств Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.

«Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть — в обсуждении по видеосвязи принял участие президент Украины, который тоже просил нас об этом», — рассказал политик. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.

«Санкции означали бы, что венгерская экономика за несколько минут замедлится, а затем остановится», — предрек Орбан. По его словам, такое развитие ситуации противоречит интересам венгров. Министр отметил, что «здравый смысл возобладал» после приведенных аргументов, и газ и нефть продолжат поступать в страну.

Ранее похожую позицию высказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что правительство Венгрии не разрешит поставлять оружие Украине через свою территорию и не откажется от энергоносителей из России, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа и не хочет, чтобы граждане «расплачивались за войну».