Венгрия выступила против распространения санкций на энергоносители из России
Распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после консультаций глав правительств Европейского союза (ЕС), передает РИА Новости.
«Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть — в обсуждении по видеосвязи принял участие президент Украины, который тоже просил нас об этом», — рассказал политик. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.
«Санкции означали бы, что венгерская экономика за несколько минут замедлится, а затем остановится», — предрек Орбан. По его словам, такое развитие ситуации противоречит интересам венгров. Министр отметил, что «здравый смысл возобладал» после приведенных аргументов, и газ и нефть продолжат поступать в страну.
Ранее похожую позицию высказал глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что правительство Венгрии не разрешит поставлять оружие Украине через свою территорию и не откажется от энергоносителей из России, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа и не хочет, чтобы граждане «расплачивались за войну».