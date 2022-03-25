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Венгрия отвергла призыв Украины отказаться от нефти и газа из России

МИД Венгрии: страна не разрешила Украине поставлять оружие через свою территорию

Фото: Todd Korol / Reuters

Власти Венгрии отвергли призыв Киева отказаться от нефти и газа из России и не разрешили поставки оружия украинской стороне через территорию страны. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам первого для саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, пишет ТАСС.

Дипломат рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к официальному Будапешту с двумя требованиями: разрешить поставки вооружений через Венгрию и прекратить покупать природный газ и нефть у России. Он подчеркнул, что правительство Венгрии на это не пойдет, поскольку не желает рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа и не хочет, чтобы граждане «расплачивались за войну».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия разделяет позицию НАТО по российской военной операции на Украине. Министр отметил, что Будапешт сделает со своей стороны все, чтобы военный конфликт не вышел за пределы Украины. Он выразил настороженность в отношении призывов ряда стран альянса к конфронтации с Москвой.

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Виктория Кондратьева
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