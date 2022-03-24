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Венгрия согласилась с позицией НАТО по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Будапешт разделяет позицию НАТО по Украине

Фото: Reuters

Венгрия разделяет позицию НАТО по российской военной операции на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

Министр отметил, что Будапешт сделает со своей стороны все, чтобы военный конфликт не вышел за пределы Украины. «Нынешняя официальная позиция НАТО в отношении войны на Украине полностью соответствует национальным интересам Венгрии: НАТО не является воюющей стороной, и НАТО как альянс не поставляет оружие [на Украину]», — заявил дипломат.

Кроме того, Сийярто выразил настороженность по поводу того, что некоторые страны НАТО предлагают сделать шаги, которые приведут к прямой конфронтации с Россией. «Нужно говорить прямо и ясно: введение запретной для полетов зоны приведет к воздушной войне над Украиной, а размещение там "миротворцев" вызовет наземную войну между НАТО и Россией», — добавил глава МИД Венгрии.

После начала военной операции на Украине власти Венгрии не стали блокировать большинство санкций Евросоюза против России, однако подчеркнули, что ни при каких обстоятельствах не позволят западным станам поставлять оружие через свою территорию. Также страна отказалась вводить эмбарго на поставку российских энергоносителей.

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Николай Чигасов
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