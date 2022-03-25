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В ЕС пообещали помочь Украине провести реформы после завершения конфликта

Премьер Словакии Хагар заявил, что ЕС поможет Украине провести реформы после конфликта
Эдуард Хегер

Эдуард Хегер. Фото: Stephanie Lecocq / AP

Европейский союз (ЕС) поможет Украине провести комплекс реформ после завершения конфликта в стране. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает ТАСС.

«В итоговый документ саммита были включены предложения Словакии, чтобы Украине [после окончания российской военной операции] Евросоюзом была предоставлена помощь в реализации реформ», — заявил словацкий лидер. Он отметил, что Европа за одну неделю подключила Украину к единой энергосети ЕС.

Ранее стало известно, что лидеры государств, входящих в Евросоюз, одобрили создание фонда солидарности с Украиной и пригласили международных партнеров к участию в нем. Кроме того, после завершения специальной операции ЕС намерен помочь «восстановить демократическую Украину».

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Николай Чигасов
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