В ЕС пообещали помочь Украине провести реформы после завершения конфликта

Премьер Словакии Хагар заявил, что ЕС поможет Украине провести реформы после конфликта

Европейский союз (ЕС) поможет Украине провести комплекс реформ после завершения конфликта в стране. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, передает ТАСС.

«В итоговый документ саммита были включены предложения Словакии, чтобы Украине [после окончания российской военной операции] Евросоюзом была предоставлена помощь в реализации реформ», — заявил словацкий лидер. Он отметил, что Европа за одну неделю подключила Украину к единой энергосети ЕС.

Ранее стало известно, что лидеры государств, входящих в Евросоюз, одобрили создание фонда солидарности с Украиной и пригласили международных партнеров к участию в нем. Кроме того, после завершения специальной операции ЕС намерен помочь «восстановить демократическую Украину».