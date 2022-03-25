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Лидеры Евросоюза согласились создать фонд солидарности с Украиной

Евросоюз одобрил создание трастового фонда солидарности с Украиной

Фото: Pixabay.com

Лидеры государств, входящих в Евросоюз, одобрили создание фонда солидарности с Украиной и пригласили международных партнеров к участию в нем, пишет РИА Новости со ссылкой на заключения по итогу первого дня встречи лидеров стран ЕС.

«Европейский союз привержен предоставлению поддержки украинскому правительству в его неотложных нуждах», — отметили политики. Кроме того, после завершения специальной операции ЕС намерен помочь «восстановить демократическую Украину». «С этой целью Европейский совет согласился создать трастовый фонд солидарности с Украиной», — говорится в документе.

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ЕС призвал международных партнеров присоединиться к нему.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем создание фонда для поддержки Украины. Особое внимание уделялось движению Киева в сторону членства в Европейском союзе.

Российские войска проводят специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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