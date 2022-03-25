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В Уфе открылась посвященная средневековому искусству Казахстана выставка

В Уфе открылась посвященная средневековому искусству Казахстана выставка

Фото: страница Радия Хабирова во ВКонтакте

В Уфе открылась уникальная выставка «Шествие Золотого человека по музеям мира», посвященная средневековому искусству Казахстана. Об этом сообщает BashInform.

Всего на выставке представлено 125 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что идея привезти выставку в республику пришла к нему после встречи с казахстанской делегацией в прошлом году, чтобы жители региона тоже смогли увидеть «эту красоту».

«Когда наша делегация в прошлом году встречалась с братьями-казахами на их земле, мы договорились и о культурном сотрудничестве. В Национальном музее в Нур-Султане меня восхитил "Золотой человек". Это украшения и другие артефакты из захоронения сакского царя, которые обнаружили на раскопках кургана Иссык в 1960-70-х годах», — сказал Хабиров.

Экспозиция называется «Великая степь: Пространство. Время. Культура». Помимо реконструкции «Золотого человека», который стал символом Казахстана, здесь представлены и другие археологические находки.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде откроется выставка, посвященная одному экспонату — первой Новгородской летописи XV века. Она дошла до наших дней в двух редакциях, самая старая из них — пергаментный Синодальный список, датируемый XIII-XIV веками. Ко второй редакции относятся девять списков — Комиссионный и Академический, относящиеся к средине XV века.

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Сергей Истомин
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