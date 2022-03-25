Глава СКР рассказал о расследовании дел о фейках о Вооруженных силах России

Глава СКР Бастрыкин заявил о расследовании более 10 дел о фейках о деятельности ВС России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС рассказал, что ведомство занимается расследованием более 10 уголовных дел, связанных с фейками о деятельности Вооруженных сил (ВС) России.

Он отметил, что закон, вводящий уголовную ответственность за распространение дезинформации о том, чем занимаются ВС РФ, был принят своевременно. Бастрыкин считает, что новые статьи в Уголовном кодексе помогут значительно снизить количество ложной информации, а вместе с тем ее негативное влияние на широкую аудиторию. По его словам, главной стороной, которая ведет информационную войну против России, является Запад, который таким образом пытается прикрыть геноцид, агрессию и нападения националистов на мирных жителей в Донбассе.

Кроме того, глава СКР заявил о недопустимости высказываний официальных лиц на Украине, которые в СМИ открыто призывают убивать граждан России, а также российских военных, вместе с их семьями. Это в очередной раз показывает, что националистические идеи в головах украинцев приобретают все более радикальный оттенок, что, как следствие, представляет опасность для любого общества, подытожил Бастрыкин.

Ранее экономический и политический эксперт Алексей Зубец рассказал, что на сегодняшний день для России не очень хорошее время для того, чтобы начинать экономическое противостояние с Европой и США. Лучшим моментом для этого он назвал окончание военной спецоперации на Украине.