Российский миллиардер потерял 99 процентов состояния

Леонид Федун потерял 99 процентов своего капитала

Вице-президент «Лукойла», президент футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун потерял 99 процентов состояния. Об этом сообщил «РБ Спорт» член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.

«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьет по его карману», — отметил Афанасьев.

В начале марта стало известно, что российский миллиардер потерял до 80 процентов своего капитала. В российском рейтинге Forbes Федун ранее занимал 16-е место с состоянием 11,1 миллиарда долларов.

Между тем состояние 20 богатейших россиян увеличилось на 14,1 миллиарда долларов в день открытия торгов на Московской бирже 24 марта. Больше всего вырос капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона (плюс 2,5 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда).