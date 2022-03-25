Российские миллиардеры разбогатели за день на миллиарды долларов

Forbes: состояние 20 богатейших россиян выросло на 14,1 миллиарда долларов за день

Состояние 20 богатейших россиян увеличилось на 14,1 миллиарда долларов в день открытия торгов на Московской бирже 24 марта, пишет Forbes.

Больше всего вырос капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона (плюс 2,5 миллиарда долларов, до 20,6 миллиарда). Кроме того, состояние члена совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадия Тимченко увеличилось на 2,3 миллиарда долларов, до 17,5 миллиарда. Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин разбогател за один день на 1,9 миллиарда, до 23,6 миллиарда.

В процентном отношении лидерами роста состояния оказались Геннадий Тимченко (плюс 15,4 процента) и владелец производителя удобрений «Фосагро» Андрей Гурьев (плюс 15,3 процента). Оценка капитала миллиардеров из первой двадцатки была с учетом цен закрытия акций принадлежащих им публичных компаний, торги по которым состоялись 24 марта. Они сравнились с данными на 23 марта (тогда состояния считались по ценам закрытия на последний день торгов 25 февраля).

Индекс Мосбиржи увеличился по итогам первого дня торгов на 4,43 процента — до 2579,99 пункта, индекс РТС снизился на 9,11 процента — до 851,62 пункта. В лидерах роста оказались «ФосАгро» (плюс 26,6 процента), «Татнефть» (плюс 20,11 процента) и «Новатэк» (плюс 18,48 процента).