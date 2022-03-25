Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб

Песков заявил, что Россия не применяла на Украине фосфорные бомбы

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о применении Россией фосфорных бомб на Украине не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия никогда не нарушала международных конвенций о применении запрещенного вооружения.

Остальные вопросы о конкретных вооружениях, применяемых в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, Песков переадресовал в Министерство обороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию о смерти Жириновского
Минобороны продолжит анализ информации о биолабораториях США на Украине
Лавров заявил об отказе России уходить в самоизоляцию
В Кремле открестились от идеи Мединского воспевать Россию в школах
Украина заявила о разочаровании из-за отсутствия эмбарго на поставку газа из РФ
В Совфеде рассказали о будущем сообщившего о смерти Жириновского сенатора
Кремль ответил на слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб
В России захотели защитить сотрудников авиации
Эрдоган признал невозможность присоединения Турции к санкциям против России
В FIS выразили надежду на возвращение Большунова к международным стартам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.