Кремль ответил на слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб

Песков заявил, что Россия не применяла на Украине фосфорные бомбы

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о применении Россией фосфорных бомб на Украине не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия никогда не нарушала международных конвенций о применении запрещенного вооружения.

Остальные вопросы о конкретных вооружениях, применяемых в ходе спецоперации по демилитаризации Украины, Песков переадресовал в Министерство обороны России.

