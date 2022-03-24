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Небензя назвал недостойными обвинения России в применении химоружия

Постпред при ООН Небензя заявил, что Россия не нуждается в применении химоружия на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал недостойными обвинения в адрес России в возможном применении химического или биологического оружия. Его слова в четверг, 24 марта, приводит ТАСС.

По его словам, РФ не нуждается в применении химоружия на Украине.

«Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий и не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что это оружие мы давным-давно уничтожили», — высказался Небензя.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не имеет ни химического, ни биологического оружия. Слова президента США Джо Байдена о планах применения российскими войсками химического оружия в ходе спецоперации на Украине являются клеветой и злонамеренными инсинуациями, подчеркнул Рябков.

Марина Совина
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