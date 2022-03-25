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Перечислены опасные для человека с депрессией фразы родственников

Психолог Сурков призвал не говорить людям с депрессией фразу «прекрати ныть»

Фото: Gadiel Lazcano / Unsplash

Неправильные действия родственников по отношению к человеку с депрессией могут только усугубить положение, считает психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил опасные в такой ситуации фразы.

«Родственникам лучше избежать таких рекомендаций, которые только ухудшают ситуацию, типа «взбодрись», «прекрати ныть», «что ты лежишь, давай вставай». Такие рекомендации только показывают человеку, который испытывает депрессию, что его не понимают, и депрессия его становится еще сильнее», — отметил он.

Кроме того, Сурков рекомендовал родным не идти на поводу у депрессивного человека. «Если они будут выполнять требования депрессивного человека, делать то, что он должен делать сам, то, что он перекладывает на родственников, какие-то дела, поступки, то есть жить практически за него, то они будут соучастниками этой проблемы», — предупредил специалист.

Ранее психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров перечислил в разговоре с «Лентой.ру» признаки панических атак и рассказал о том, как избавиться от таких состояний.

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Екатерина Смирная
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