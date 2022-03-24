Психолог перечислил признаки панической атаки

Психолог Жавнеров назвал симптомом панической атаки страх задохнуться или упасть в обморок

Человек испытывает паническую атаку, когда боится своего текущего состояния из-за возможных неблагоприятных последствий, объяснил в разговоре с «Лентой.ру» психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он перечислил признаки проявления панической атаки и рассказал о том, как избавиться от такого состояния.

Что такое паническая атака

Если человек испытывает сейчас панику по пяти направлениям, это говорит о том, что у него паническая атака. Первое — боязнь за сердце: инфаркт, инсульт, остановка. Второе — переживания из-за возможного обморока. Третье — страх задохнуться. Четвертое — паника из-за возможной потери контроль над собой. И пятое — страх, что люди подумают обо мне плохо, что я ненормальный или не в себе Павел Жавнеров психолог, специалист по тревожным расстройствам

Он отметил, что человек может бояться за одно из этих последствий или сразу за несколько. Любые другие переживания, по словам Жавнерова, не являются панической атакой, потому что касаются страха за будущее.

Некоторым людям кажется, что паническая атака длится несколько часов или весь день, но на самом деле они путают это состояние с тревожностью, обратил внимание психолог. Паническая атака — это кратковременный приступ, который доходит до максимального уровня паники и потом спадает. Длится он максимум 15 минут.

Физиологические проявления

Паническая атака сопровождается высокой степенью тревожности, а также рядом симптомов в теле, которые вызваны выбросом адреналина, рассказал психолог. По его словам, именно из-за этих симптомов человек и боится за неблагоприятные последствия.

К симптомам будут относится сердцебиение, головокружение, сдавленность в голове, шум в ушах, ухудшение зрения, онемение и покалывание в теле, пересыхание во рту, ком в горле, отдышка, дискомфорт, сдавленность в груди, скачки давления, напряжение в теле, когда бросает то в жар, то в холод, повышенная потливость, дрожь в теле, дискомфорт в животе, позывы в туалет, ощущение слабости и шаткости походки, ощущение нереальности происходящего Павел Жавнеров психолог, специалист по тревожным расстройствам

Конечно, все эти симптомы не возникают одновременно, объяснил Жавнеров, а так как у каждого человека имеются свои физиологические особенности, он испытывает определенный набор симптомов. У кого-то паническая атака сопровождается головокружением и слабостью, а у кого-то — повышенным сердцебиением, отдышкой и напряжением в теле или дрожью в руках.

Как избавиться от панических атак

Паническая атака является следствием повышения тревожности, и, чтобы убрать панические атаки, нужно проработать со специалистом страх человека за те или иные последствия, который он испытывает.

«То есть, по сути, он просто должен перестать бояться тех последствий, которых боится во время панической атаки. Как только человек убедится, что эти состояния безопасны, сами панические атаки у него больше возникать не смогут», — уточнил психолог. А уже на следующем этапе проводится работа по снижению уровня тревожности.

Ранее представитель ВОЗ Палома Кучи заявил, что около полумиллиона граждан Украины, бежавших в Польшу, нуждаются в психологической помощи, а 30 тысяч беженцев имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем.