ВЦИОМ заявил о поддержке россиянами решения Путина о поставках газа за рубли

ВЦИОМ сообщил о поддержке россиянами решения президента Путина поставлять газ за рубли

Три четверти россиян (76 процентов) поддерживают решение президента Владимира Путина поставлять газ в Европу за рубли. Это следует из данных, опубликованных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу, 25 марта.

Отмечается, что большая часть граждан отнеслись к данному решению лидера скорее положительно. Осведомлены об этом оказались 91 процент россиян, хороши информированы — половина (54 процента) жителей страны.

В ответах на вопрос о возможных последствиях этого решения большее число респондентов дали положительный прогноз. Так, 27 процентов считают, что оно приведет к укреплению рубля, 8 процентов указали на в целом положительный результат, 7 процентов высказались за то, что решение будет способствовать укреплению экономики.

23 марта глава государства заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

После заявления президента курс рубля вырос по отношению к доллару в ходе торгов на Мосбирже. Стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей.