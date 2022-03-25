В России захотели защитить сотрудников авиации

В кабмине заявили, что продолжат работу по выработке решений для поддержки авиации

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров продолжает следить за ситуацией в авиационной отрасли и будет вырабатывать решения для ее поддержки. Об этом она сообщила в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, пишет ТАСС.

По словам Голиковой, правительство хочет защитить сотрудников авиации от сокращений, а также планирует предпринять новые меры по поддержке отечественной авиаотрасли в текущих условиях.

«Наша основная задача — сохранить уникальный персонал, который является ключевым для обеспечения функционирования отрасли. Правительством будет продолжена работа по выработке решений для поддержки авиации», — подчеркнула вице-премьер.

Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что значительной напряженности на предприятиях авиационного транспорта и наземной инфраструктуры сейчас не наблюдается. Таким образом, организации принимают все необходимые меры по сохранению своего персонала и недопущению ухода высококвалифицированных специалистов.

Ранее в марте российская авиакомпания Azur Air направила часть сотрудников в вынужденный простой. Решение было принято в связи с серьезным снижением пассажиропотока.