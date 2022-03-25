Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России

Актер Константин Хабенский заявил, что продолжит работать в России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России. Об этом сообщает KP.RU.

Артист отказался комментировать возможную эмиграцию актрисы Ренаты Литвиновой, а также поездки других звезд. Однако он заявил, что сам продолжит работать в России.

«Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — сказал Хабенский.

По его словам, отмена спектаклей с участием Литвиновой, которая находится в Бельгии, стала для него сюрпризом. «Это нормально. Эти сюрпризы начались еще с периода пандемии. Болезнь никуда не уходит. Спектакли менялись, сегодня одно название, завтра — другое», — прокомментировал ситуацию Хабенский.

Ранее стало известно, что Россию покинула актриса Чулпан Хаматова. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Мишустин рассказал о состоянии здоровья Жириновского
Названо неожиданное последствие бури в Сахаре для Лондона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.