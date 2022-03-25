Актер Константин Хабенский заявил, что продолжит работать в России

Актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский поразмышлял об отъезде из России. Об этом сообщает KP.RU.

Артист отказался комментировать возможную эмиграцию актрисы Ренаты Литвиновой, а также поездки других звезд. Однако он заявил, что сам продолжит работать в России.

«Я могу сказать только за себя, я продолжаю работать, остаюсь в профессии. И хочу сделать так, чтобы и мне, и людям, которые рядом со мной, было интересно заниматься нашим делом», — сказал Хабенский.

По его словам, отмена спектаклей с участием Литвиновой, которая находится в Бельгии, стала для него сюрпризом. «Это нормально. Эти сюрпризы начались еще с периода пандемии. Болезнь никуда не уходит. Спектакли менялись, сегодня одно название, завтра — другое», — прокомментировал ситуацию Хабенский.

Ранее стало известно, что Россию покинула актриса Чулпан Хаматова. В Ригу вместе со знаменитостью переехали и ее дети.