Израиль анонсировал «исторический» саммит с США

Израиль проведет двухдневный саммит с госсекретарем США и главами МИД арабских стран

Министерство иностранных дел Израиля анонсировало «исторический» саммит, в котором примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД арабских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Израильский МИД уточнил, что саммит будет проходить в два дня — 27 и 28 марта. Арабские страны на переговорах будут представлять министры иностранных дел ОАЭ, Марокко и Бахрейна. Блинкен и министры проведут также ряд дипломатических встреч. Темы предстоящих переговоров не уточняются.

Ранее стало известно, что Блинкен планирует совершить визит в страны Ближнего Востока. Он посетит Израиль, Палестину, Марокко и Алжир.

В частности, в субботу, 26 марта, американский госсекретарь отправится в Иерусалим для встречи с членами израильского правительства. Затем он посетит город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, где проведет переговоры с представителями Палестины. После этого госсекретарь посетит Марокко и Алжир.