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Госсекретарь США отправится в страны Ближнего Востока

Axios: госсек США Блинкен планирует посетит Израиль, Палестину, Марокко и Алжир

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни планирует совершить визит в страны Ближнего Востока. По информации портала Axios, он посетит Израиль, Палестину, Марокко и Алжир. Об этом пишет ТАСС.

По информации источников, поездка состоится после саммита стран-участниц НАТО, который пройдет в Брюсселе в четверг, 24 марта, а также после визита Блинкена в Польшу 25-26 марта.

В частности, в субботу, 26 марта, американский госсекретарь отправится в Иерусалим для встречи с членами израильского правительства. Затем он посетит город Рамалла на Западном берегу реки Иордан, где проведет переговоры с представителями Палестины. После этого госсекретарь посетит Марокко и Алжир.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами стран НАТО. Центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу будет независимость стран Европейского союза от газа и нефти из России.

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Марина Совина
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