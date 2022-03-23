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Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами стран НАТО

Президент США Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами стран НАТО

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден прибыл в Брюссель, где встретится с лидерами других стран-участниц НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

24 марта Байден поучаствует во внеочередном саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в очном формате. Ожидается, что к участникам встречи обратится президент Украины Владимир Зеленский.

25 марта американский лидера встретится в Польше с президентом республики Анджеем Дудой.

Сообщалось, что центральной темой визита президента США Джо Байдена в Европу будет независимость стран Европейского союза от газа и нефти из России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины. Он в очередной раз заверил, что альянс не станет направлять свои военные силы на Украину, отметив, что НАТО не считает себя частью конфликта. В то же время Столтенберг призвал союзников удвоить финансовую помощь Киеву.

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Марина Совина
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