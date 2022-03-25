Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Сотни моделей принтеров HP оказались под угрозой взлома

HP признала наличие уязвимостей в ПО принтеров бренда

Фото: Unsplash

Компания Hewlett-Packard (HP) признала наличие нескольких уязвимостей в ПО сотни моделей принтеров бренда. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Как отметили в компании, из-за нескольких критических уязвимостей под угрозой взлома оказались принтеры серий LaserJet Pro, Pagewide Pro, OfficeJet, Enterprise, Large Format и DeskJet. К данной линейке относятся сотни моделей офисной техники. В HP рекомендовали пользователям как можно быстрее установить обновления безопасности.

Одна из уязвимостей — CVE-2022-3942 — имеет рейтинг «Опасная», специалисты HP квалифицируют ее как критическую. Ошибка может привести к переполнению буфера и удаленному выполнению вредоносного кода на компьютере. Уязвимости CVE-2022-24291, CVE-2022-24292 и CVE-2022-24293 также оцениваются как опасные. В компании рассказали, что не смогли полностью решить серьезную проблему, однако предложили меры по смягчению возможных последствий взлома.

Инженеры HP рекомендовали как можно быстрее установить обновления безопасности для офисного оборудования. Также в компании посоветовали настроить сетевой брандмауэр и ввести политику ограничения удаленного доступа.

В ноябре специалисты по безопасности рассказали, что десятки тысяч принтеров можно взломать удаленно, используя неосведомленность пользователей. Взлом возможен в случае открытого TCP-порта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Комментарии отключены
Последние новости
США доставили Украине первый транш крупнейшей финансовой помощи
Драка пассажирок в автобусе попала на видео
Суд арестовал убившую собственного ребенка женщину в Москве
Эрдоган и Зеленский провели телефонные переговоры
Российский мегапроект останется без финансирования из-за санкций
В ООН прокомментировали призывы исключить Россию из G20
Раскрыта стоимость авиабилетов по новым международным направлениям из Сочи
Tiffany & Co отказалась от российских алмазов
Россиян предупредили о прикрывающихся именем Apple интернет-мошенниках
В Белоруссии задержали подозреваемого в шпионаже поляка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.