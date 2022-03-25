Россиянин изучил отели Хургады и описал их фазой «все пьяны и страшно счастливы»

Российский фотограф изучил отдыхающих в отелях Хургады и заявил, что они всегда пьяны

Российский фотограф и путешественник Арсений Несходимов отправился на отдых в Египет, чтобы изучить несколько отелей «все включено», и описал их постояльцев фразой «все пьяны и страшно счастливы». О своем эксперименте он рассказал в материале, опубликованном на «Ленте.ру».

По словам туриста, за свой отпуск ему удалось посетить несколько гостиниц Хургады разных категорий, и большинство из них были похожи друг на друга. «Мне быстро удалось понять, что больше двух дней в гостинице, по большому счету, делать нечего, особенно если она находится где-то в пустыне. К тому же большинство отелей одинаковые, меняется только публика и лобби», — заявил он.

Путешественник уточнил, что люди, покупающие туры с проживанием в объектах all-inclusive, зачастую не хотят покидать пределы отеля. «Они бесконечно пьют, лежат на пляжах и сидят в ресторанах. Некоторые настолько сходят с ума от этой праздности, что в буквальном смысле теряют всякий человеческий облик», — описал отдыхающих автор и добавил, что они пьяны почти всегда.

Он также обратил внимание на то, что во многих гостиницах «все включено» туристам подается некачественное спиртное. «Там всегда алкоголь очень плохого качества из пластиковых бутылок местного разлива. Жуткое пойло», — высказался Несходимов.

Ранее в марте российская туристка, слетавшая в Египет по «самой бюджетной» путевке, рассказала о достоинствах и недостатках отдыха. В первую очередь она пожаловалась на старую сантехнику в номерах, которая издавала «визжащие» звуки и почти не подавала воду. Также ей не понравился бассейн с ледяной водой и скользким полом. Тем не менее, туристка отметила, что получила отличный сервис.