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Психолог назвал плюс блокировки Instagram

Психолог Сурков заявил, что Instagram способствовал развитию неврозов и депрессий

Фото: Shutterstock

В какой-то степени хорошо, что в России заблокировали Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), так как это соцсеть — рассадник неврозов и депрессии, считает психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков. О плюсах таких ограничений он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Эта соцсеть до недавнего времени способствовала невротизации и депрессии. Когда какая-нибудь девушка наблюдает за жизнью блогерши, она может испытывать чувство: "У нее так, а я никто, и звать меня никак". И это может приводить к депрессии. Ведь самый легкий способ ввести молодую девушку в депрессию — показать ей журнал мод, и она начнет себя сравнивать с этими моделями. Особенно, если девушка как-то не очень довольна своей внешностью, она впадет в депрессию», — поделился психолог.

Он напомнил, что зачастую блогеры выставляют в соцсети лишь благоприятную картинку, которая может даже не иметь ничего общего с их реальной жизнью. Поэтому не стоит воспринимать это за чистую монету, считает Сурков.

21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram. Ее деятельность была запрещена на территории России. Этому предшествовало то, что Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Обе соцсети были заблокированы на территории России Роскомнадзором.

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Екатерина Смирная
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