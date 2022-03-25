Дальнобойщика задержали за изнасилование 57-летней россиянки

В Омске задержан дальнобойщик, изнасиловавший администратора бани и уснувший в фуре

В Омской области полицейские задержали 28-летнего водителя-дальнобойщика, подозреваемого в изнасиловании 57-летней россиянки. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ночью 24 марта пьяный мужчина в помещении бани на трассе Тюмень-Омск набросился на администратора комплекса и изнасиловал ее. После этого насильник вернулся на стоянку и уснул в кабине фуры, где и был задержан прибывшими сотрудниками правоохранительных органов.

СКР возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

29 октября 2021 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель маршрутки увез пассажирку в глухое место на севере города и изнасиловал ее.