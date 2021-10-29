В Петербурге водитель маршрутки увез пассажирку в глухое место и изнасиловал

В Санкт-Петербурге водитель маршрутки увез пассажирку в глухое место на севере города и изнасиловал ее — женщина обратилась в полицию после случившегося. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, водитель маршрутки заметил, что в салоне осталась единственная пассажирка. Тогда он заблокировал двери и увез ее в промзону на северной окраине города, где изнасиловал.

Пострадавшая обратилась в полицию, в пресс-службе регионального МВД пояснили, что полиция ищет водителя маршрутки. Его приметы неизвестны.