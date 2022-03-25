Медведев ответил на вопрос о возвращении смертной казни

Зампред Совбеза Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в РФ нет

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости ответил на вопрос о возврате смертной казни в России.

По его словам, ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, однако все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при необходимости.

Медведев подчеркнул, что этот вопрос очень сложный. «Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные», — сказал он, добавив, что как минимум побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы.

Зампред Совбеза напомнил, что в Европе в какой-то момент отказались от использования смертной казни, Россия это сделала, а в США и Китае не отказались, как и в ряде других странах для тех, кто совершил особо тяжкие деяния, прежде всего, убийства.

Таким образом Медведев пояснил, что решения Конституционного суда могут меняться.

15 марта стало известно, что Россия официально вышла из Совета Европы, вручив соответствующее уведомление генеральному секретарю этой организации Марии Пейчинович-Бурич.