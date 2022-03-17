В Совфеде оценили возможность отмены моратория на смертную казнь в России

Клишас заявил, что Россия не будет пересматривать позицию о возврате смертной казни

Россия не будет пересматривать свою позицию о невозможности отмены моратория на смертную казнь в стране. Такую оценку дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

По его словам, мораторий на смертную казнь носит бессрочный характер. Кроме того, он не связан с пребыванием России в Совете Европы, так как страна является суверенным государством. «Конституционный суд сам определяет все вопросы, связанные с публичным правопорядком. А применение смертной казни, безусловно, к этому относится», — добавил сенатор.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что мораторий на смертную казнь в России является суверенным правом страны и не зависит от ее участия в международных организациях.

25 февраля Совет Европы временно приостановил членство России после начавшейся специальной операции по защите Донбасса. По словам главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, это является необходимой мерой в связи с происходящим на Украине.