В Совфеде опровергли планы по закрытию границ и мобилизации

Сенатор Клишас заявил, что у России нет планов по закрытию границ и мобилизации

Российские власти не планируют закрывать границы страны или проводить мобилизацию граждан. Об этом глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил в интервью РБК.

Он отметил, что в законодательстве есть четкий перечень ситуаций, при которых гражданам может быть закрыт выезд из страны. При этом все они носят временный характер и возможности закрыть его для всего населения не существует.

Также, по его словам, формат, в котором проводится спецоперация по демилитаризации Украины, не подразумевает возможности мобилизации граждан.

Ранее информацию о возможном ограничении свободного выезда для сотрудников IT-отрасли опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал все подобные сообщения «уткой». По его словам, любые подобные меры противоречили бы конституции, к тому пресс-секретарь президента призвал обратить внимание на меры по поддержке IT, разработанные правительством.

