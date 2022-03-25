Милонов предложил приостановить деятельность коллекторов в России

Депутат Госдумы Милонов призвал приостановить деятельность коллекторов в РФ из-за санкций

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить деятельность коллекторских организаций России. Он объяснил эту инициативу санкциями, введенными против страны. Об этом сообщает RT.

Милонов заявил, что меры, которые принимает российское правительство для минимизации последствия западных санкций, помогают экономике страны. Однако процесс полного ее укрепления займет время. При этом уход и приостановка работы ряда иностранных компаний в России могут снизить доходы граждан, которые в них работают.

Кроме того, россияне с банковскими кредитами могут столкнуться с просрочкой ежемесячных выплат по внешним причинам. Этой ситуацией могут воспользоваться коллекторы, поэтому депутат призвал приостановить их работу в стране.

«Очевидно, что активизация коллекторов негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан, попавших в сложную жизненную финансовую ситуацию. В данной ситуации прошу вас оценить инициативу о приостановке деятельности всех коммерческих организаций в нашей стране, занимающихся "выбиванием" банковских долгов, вплоть до нормализации экономической ситуации в России», — говорится в обращении Милонова на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что долги россиян стали реже попадать к коллекторам. Об этом сообщила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в своем отчете.