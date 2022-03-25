Умерла известная российская журналистка

Журналистка «Комсомольской правды» Кира Лаврова умерла в возрасте 90 лет

Известная российская журналистка, ветеран «Комсомольской правды» Кира Лаврова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте издания KP.RU.

Лаврова скончалась рано утром во сне. Журналистка умерла после двух месяцев борьбы с коронавирусом и его последствиями.

«Мы скорбим об уходе своей замечательной коллеги. Но мы и гордимся, что среди нас жил и творил такой человек большого достоинства, служивший примером и для нас», — подчеркнули в редакции.

Журналистка работала в «Комсомольской правде» с 1964 по 1992 год. Она была собственным корреспондентом издания в Кузбассе, а затем в Самаре. Позже стала вести персональную рубрику под названием «Улица. Компания. Подросток». С 1972 года была заместителем ответственного секретаря редакции.

Лаврова была лауреатом премии имени Бориса Полевого журнала «Юность», а также лауреатом высшей награды Союза журналистов России почетного знака «Честь. Достоинство. Профессионализм». Журналистке также был присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.