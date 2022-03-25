«Руспродсоюз» попросил Генпрокуратуру подтвердить право на упаковку с логотипом Instagram

Ассоциация производителей и поставщиков продовольствия «Руспродсоюз», в которую входят такие компании, как «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфа» и другие, попросила Генпрокуратуру подтвердить право на использование упаковки с логотипами Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). С содержанием письма ознакомился «Коммерсантъ».

В документе, датированном 24 марта, говорится, что в «Руспродсоюз» поступают обращения от поставщиков и торговых сетей с вопросами о логотипах и ссылках на официальные группы в запрещенных соцсетях. В ассоциации предупреждают, что необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота.

Авторы обращения пожаловались также, что цены на упаковку из полимеров и картона с начала года увеличились, причем с закупкой импортной возникают трудности. Логотипы на существующей упаковке можно заклеить, но это тоже приведет к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных затрат от производителей, при том что они и так работают в условиях увеличения себестоимости, роста спроса и логистических сложностей.

Исполнительный директор «Русбренда» (включает PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и другие) Алексей Поповичев объяснил, что сейчас у компаний нет понимания, как правильно поступить в рамках закона. Вопрос с учетом нынешней ситуации на рынке требует внимания регулятора, подчеркнул он.

«Никто из участников товаропроводящей цепочки не понимает, является ли нарушением закона печать логотипов социальных сетей, входящих в Meta, на упаковке товара. Если это так, товары следует изымать из обращения, что, учитывая высокий потребительский спрос, сейчас невозможно», — сказал собеседник «Коммерсанта» на рынке продуктовой розницы.

Решение о признании Meta экстремистской Тверской суд Москвы принял 21 марта, удовлетворив иск Генпрокуратуры России. О немедленном прекращении деятельности компании ранее просили суд Роскомнадзор и ФСБ. В частности, представитель ФСБ заявил, что деятельность корпорации направлена против России и Вооруженных сил страны.