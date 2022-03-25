ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии село в ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли село Первомайское из 122-милиметровой артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии село Первомайское, расположенное в нескольких километрах от границы с Россией. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По данным ведомства, обстрел начался около 13:30 мск. На населенный пункт упали десять 120-милиметровых снарядов.

В настоящее время представители Луганска оценивают ущерб от разрушений на территории села. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе ВСУ потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными. Речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-я отдельной воздушно-десантной, 56-я отдельной мотопехотной, 54-я отдельной механизированной и 12-я отдельной оперативного назначения бригадах украинской армии.