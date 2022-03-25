Оценена эффективность масок против стелс-омикрона

Иммунолог Чепурнов заявил о неэффективности масок против стелс-омикрона

Есть основания полагать, что медицинские маски не помогают защищать от стелс-омикрона, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального Исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Эффективность привычного средства защиты при новой волне COVID-19 он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам ученого новая волна коронавируса в России на подходе. В Европе, сообщил он, эпидемия стелс-омикрона уже идет. На вопрос о том, приведет ли новая волна коронавируса в России к возвращению масок, Чепурнов заявил, что эти средства защиты теперь вызывают вопросы к своей эффективности.

«Свойства омикрона и уж тем более стелс-омикрона, о котором сейчас идет речь как о новом возбудителе потенциальной волны коронавируса, имеют настолько липкие аэрозольные частицы, которые выходят при дыхании и говорении, что по крайней мере те маски, которые у нас в обиходе становятся мало эффективными. И уж тем более остается незащищенной слизистая глаз и так далее. Я не видел пока таких материалов, которые оформлены в виде публикаций, но тем не менее есть основания полагать, что эффективность масок уже не та», — заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций Федерального Исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил возможность новой волны коронавируса. По его словам, доля «стелс-омикрона» (BA.2) в стране растет, он есть практически во всех регионах. Однако резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, уточнил Хафизов.