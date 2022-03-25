Зампред Совбеза Медведев назвал предателями критикующих страну из-за границы россиян

Можно критиковать власть, но высказываться против своего государств во время спецоперации — предательство. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По его словам, неправильно «ругать свою страну» за ее пределами. Он назвал предателями россиян, которые проводят в такой сложной ситуации «антигосударственную линию».

Вместе с тем политик добавил, что критиковать власть «не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется», можно. Так граждане противопоставляют себя военнослужащим, участвующим в военных действиях. «Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество»,— подчеркнул зампред Совбеза.

Он отметил, что «не очень правильно» ругать свое государство из-за границы, однако внутри можно «критиковать все, что угодно».

Ранее Медведев заявил, что «Европа хорохорится», когда говорит о возможности отказа от российского газа. У США, по его словам, есть разные поставщики, они изолированы от Евросоюза, а также не завязаны на поставки России. «От нашей нефти взяли — отказались. Хотя это вызвало известные всем проблемы, и Байдену еще припомнят, сколько стоит галлон бензина», — заключил он.