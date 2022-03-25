Стало известно о приостановке работы над подключением карт «Мир» к Google Pay

WSJ: Google приостановил работу над подключением карт платежной системы «Мир» к Google Pay

Google приостановила работу над подключением карт российской платежной системы «Мир» к цифровому кошельку Google Pay, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По информации WSJ, компания планировала предоставить возможность пользоваться картами «Мир» в Google Pay, но в данный момент этот вопрос больше не обсуждают.

Ранее компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Загрузка новых карт российской платежной системы стала недоступна в четверг, 24 марта, а работа уже загруженных карт будет остановлена в течение ближайших нескольких дней.